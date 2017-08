A Europa registrou hoje (17) mais um atentado terrorista. Uma van atropelou várias pessoas em calçadão turístico de Barcelona, conhecido como Las Ramblas, por volta das 12h (horário local). Segundo vários depoimentos, confirmados pela Polícia Catalã, um motorista subiu pela via, fechada apenas para pedestre, atropelando as pessoas que estavam no local. Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, segundo confirmaram as autoridades, mas as informações ainda estão sendo atualizadas conforme novas notícias surgem sobre o caso. As autoridades tratam atropelamento como um atentado terrorista e a agência de notícias utilizada pelo grupo AMAQ, ligado ao Estado Islâmico, assumiu a autoria.

O Governo determinou o fechamento dos transportes públicos no centro de Barcelona. Ao menos uma dezena de equipes do Serviço de Emergência foi deslocada para a famosa via turística para atender os feridos. A via foi isolada e todos os estabelecimentos comerciais que contornam o local foram esvaziados.

Fontes policiais afirmaram que o motorista da van abandonou o veículo a pé após o atropelamento. Eles acreditam que o autor (ou autores) do ataque se entrincheiraram no bairro do Raval de Barcelona, que termina na Rambla.

O calçadão foi isolado, bem como suas principais ruas adjacentes: Pelai, Ronda Universitat e Plaza de Catalunya. La Rambla, uma das artérias mais movimentadas da capital Catalã, está fechada em cerca de 300 metros de seu trecho de cerca de 1,2 quilômetros de comprimento. A Polícia Local está alertando as pessoas a deixar a área.

Além dos estabelecimentos comerciais e restaurantes, também foram fechados metrô, ônibus e ferrovias. Durante o incidente, houve episódios de pânico e correria dos pedestres.

A polícia militar da Catalunha, Los Mossos d’Esquadra, abriu uma operação especial antiterrorista para tentar prender o agressor.