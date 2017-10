Petistas monlevadenses organizam caravana para receber Lula em Ipatinga

Petistas de João Monlevade estão se organizando para uma caravana até a cidade de Ipatinga para participarem da visita que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará na cidade na próxima segunda-feira (23).

O evento acontece na Praça Primeiro de Maio, no centro, às 17h.

Além do Vale do Aço, a caravana vai passar por várias cidades do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucurí, onde o mote sertã educação.

Segundo o presidente do PT de João Monlevade, Gentil Bicalho, cerca de 28 pessoas devem sair da cidade, em apoio à visita do ex-presidente. “Abrimos 28 vagas para quem quiser participar da caravana. Caso complete esse número, vamos sair com um ônibus de João Monlevade. Se esse número não for alcançado, recebemos convite de companheiros de Itabira para compartilhar um saíndo de lá, passando também por Nova Era. Até as 14h de hoje (20) já teremos uma definição quanto a isso”, explicou Gentil.