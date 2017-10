PM apreende 44 pedras de crack em Barão de Cocais

Tweet no Twitter

Na tarde do último sábado (21) a Polícia Militar de Barão de Cocais prendeu dois homens e com eles, grande quantidade de drogas na rua Jequerí no bairro Garcia.

De acordo com a Policia Militar, durante patrulhamento preventivo recebeu informação de que estaria ocorrendo intenso trafico de drogas na casa de um indivíduo conhecido no meio policial, e que ele estaria na companhia de outros indivíduos planejando vender entorpecentes.

Os Militares então se posicionaram em um local estratégico sendo possível visualizar toda movimentação dos suspeitos. Quando os militares se aproximavam do portão da casa, depararam com dois homens, de 18 e 21 anos de idade, saindo do local. Ao perceber a presença dos policias, um dos homens arremessou ao solo uma embalagem plástica contendo 44 pedras de crack, prontas para serem comercializadas. Os dois homens foram presos em flagrante.

Dentro da casa havia uma mulher de 18 anos, que segundo a polícia tinha a função vigiar e avisar os comparsas sobre a chegada de viaturas. Outro homem foi flagrado tentado pular o muro da residência para fugir. OS dois também foram presos.

Segundo a polícia o suspeito de ser o chefe do tráfico no local, não foi localizado.

Todos os suspeitos foram presos em flagrante acusados de participação no tráfico de drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha.

Todos os materiais apreendidos e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Fotos: Atila Lemos