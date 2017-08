Praça Domingos Silvério fica fechada 3 meses para reforma

A praça Domingos Silvério, que fica no bairro Carneirinhos, em João Monlevade, será fechada por três meses para reforma. O local também é conhecido como “Praça dos Aposentados” e “Ponto Final”. Os trabalhos de revitalização começam no próximo sábado (5), segundo a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB). A ação ocorre por meio de parceria junto à iniciativa privada.

Serão feitos serviços na praça como troca de piso e de luminárias, paisagismo, novos bancos e realocação das duas barracas que ficam no local. A contrapartida financeira da Prefeitura será zero, com investimentos ficando a cargo do parceiro empreendedor, que também adotará legalmente a praça, com os devidos cuidados que se requer.

Enquanto a reforma ocorrer na praça, o local fica totalmente fechado. Segundo informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, na praça não haverá abrigo de ponto de ônibus. As paradas serão transferidas para alguns metros adiante e outra vai ser instalada próximo ao “Cabritinho”. Já os barraqueiros que atuam no local serão indenizados pelos empreendedores parceiros enquanto durar a obra.

A reforma da praça Domingos Silvério integra a primeira etapa do Projeto Novo Centro, que tem como objetivo a revitalização do centro comercial de João Monlevade. No projeto, além de revitalização de espaços públicos, a Prefeitura irá reorganizar o trânsito e fazer onivelamento de passeios em diversos trechos. A intenção é otimizar a mobilidade urbana.

A segunda etapa do “Novo Centro” deverá ter início dentro de 60 dias, quando o canteiro de obras chegará à Praça do Lindinho, que também será totalmente revitalizada. Os recursos para essas obras foram garantidos através de verba intermediada pelo deputado estadual Tito Torres (PSDB).