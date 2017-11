Prédio da antiga Escola Santana sofre com ações de vândalos

A Escola Estadual Santana, fechada há dez meses em João Monlevade, por determinação do Governo do Estado sob alegação de falta de recursos para ser mantida, vem sofrendo com constantes furtos e ações de vândalos.

O vereador Thiago Araújo Moreira (Titó-PDT) comentou sobre a questão na última reunião da Câmara Municipal, realizada na quarta-feira (10). O parlamentar esteve visitando a escola durante a semana e constatou o local bastante deteriorado. Segundo Titó, ele teve acesso a quatro Boletins de Ocorrências (BOS). Os documentos da Polícia Militar apontam que foram furtados da escola quatro chuveiros, duas torneiras, um bebedouro, dois sifões de válvula de descarga e cabos de cobre da instalação elétrica. Há registro ainda de quebra de luminárias da laje de acesso ao telhado, portas arrombadas e fiação do sistema de alarme rompido.

“São 10 meses que a escola está fechada e além dos furtos e danos, um cidadão invadiu a escola e estava morando lá. Foi preciso acionar a polícia para que ele deixasse a sede “, falou Titó que questionou: “Até quando a estrutura do prédio vai ficar abandonada?”.

O vereador comentou também que a possibilidade de transferir os laboratórios dos cursos de engenharia do campus de João Monlevade da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG) para o prédio da escola Santana foi descartada. Isso devido ao valor de investimento para as obras, que giram em torno de R$ 200 mil. “O diretor da UEMG descartou a possibilidade da transferência do laboratório para o Santana, porque de acordo com a visita técnica no local foi apontada a necessidade de se fazer várias adaptações no prédio No momento, a UEMG não tem esse dinheiro disponível”, explicou o vereador que completou: “precisamos tornar o local útil”.