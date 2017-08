Prefeita diz que destaque na geração de empregos mostra confiança no município

João Monlevade é a segunda cidade do estado de Minas Gerais que mais gerou empregos neste ano de 2017. A informação é do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O município que mais empregou em 2017 foi Nova Serrana (região centro-oeste), seguida por João Monlevade, Patrocínio, São Gotardo e Patos de Minas (Alto Paranaíba). No período de janeiro a julho, Nova Serrana criou 3.073 vagas, com 12.499 admissões, contra 9.426 demissões. Em João Monlevade, foram gerados 2.408 novos empregos, com 7.562 admissões e 5.154 demissões.

Esse destaque se dá graças aos empregos gerados nas áreas do comércio, pequenas e médias empresas, na Prefeitura (através de concurso público e processos seletivos) e da Arcelor Mittal Monlevade (contratações através de empresas terceirizadas).

Segundo a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), “isso mostra a confiança nas empresas e também a confiança na gestão pública”.