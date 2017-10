Prefeita visita alunas e instrutoras envolvidas em cursos do “Fiemg Itinerante”

Dentro da programação “Fiemg Itinerante”, aconteceu, na última terça-feira, 24, no Auditório da ArcelorMittal Monlevade, as palestras sob os temas “Terceirização” e “Reforma Trabalhista”. O Dr. Gustavo Lemos foi o palestrante.

E, no prédio do Senai, no bairro Vila Tanque, acontece até a próxima sexta-feira, 27, os cursos voltados para o Artesanato e a Alimentação Saudável. Os respectivos cursos estão sendo ministrados nas carretas de Artesanato e do Cozinha Brasil, da Fiemg.

Nesta terça-feira, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), esteve visitando alunas e instrutoras envolvidas nos dois cursos, uma vez que os eventos são frutos de uma parceria entre o Senai/Fiemg e a Prefeitura de João Monlevade.

A prefeita agradeceu ao Sesi/Fiemg pela parceria, salientando a importância social da realização. Simone ressaltou que os cursos ministrados possibilitam excelente aprendizado e potencial caminho para a geração de renda às pessoas participantes.