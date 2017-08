Prefeito Antônio Carlos participa de aula inaugural do Senai

O Prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Antônio Carlos Noronha Bicalho (PDT), participou na noite de ontem (7) da aula inaugural do curso técnico de Eletromecânica ministrado pelo Senai. A turma é formada por 35 alunos são-gonçalenses contemplados com bolsas de estudo de 100% do valor da mensalidade e matrícula, fruto de convênio assinado no último dia 3.

O recurso para custear a capacitação é proveniente de parte da verba devolvida pela Câmara Municipal para o Executivo. A parceria do poder público foi destacada como fundamental pelo gerente do Senai, Brizola Rodrigues Sette. “Vocês que estão aqui hoje são privilegiados, pois, com a crise, o governo federal cortou praticamente todas as bolsas. Graças ao empenho do Legislativo e a parceria do Executivo nós conseguimos montar esse curso para vocês”, ressaltou Brizola.

De acordo com o prefeito Antônio Carlos, o trabalho que está sendo desenvolvido no Senai hoje é fruto de atividades de muitos anos. “Desde 2011, quando atuava como secretário de Governo e de Desenvolvimento Econômico, tenho buscado projetos que garantam a qualidade de ensino em nossa cidade. Neste mandato, vamos trabalhar, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, juntamente com a iniciativa privada, para unir forças e garantir mais Educação e emprego para São Gonçalo”, garantiu o prefeito.

O estudante Paulo Henrique da Silva (24), afirmou que a oportunidade é incrível. “Fazer um curso técnico num momento de crise é muito gratificante”, assegurou. Quem compartilha da mesma opinião é a colega de turma Vanessa Santos Souza (35). “A oportunidade que a Prefeitura está dando é sem precedentes”, declarou.

Presentes na solenidade, o presidente da Câmara, Luciana Bicalho (PTB), e o vereador Felipe Silveira (SD), parabenizaram os estudantes e agradeceram o prefeito por ter aprovado a indicação de utilização do recurso devolvido.