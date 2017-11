Prefeitura aguarda assinatura de convênio para recolher carros das ruas

A Prefeitura de João Monlevade aguarda assinatura de convênio entre as polícias e o Detran para poder recolher sucatas de carros que estão espalhadas pelas ruas da cidade. O convênio deve ser liberado ainda nesse ano, segundo o vereador Vanderlei Miranda, do PR.

O parlamentar criticou a situação das sucatas na semana passada. Já anteontem (22) comentou que teve a informação que falta pouco para o convênio ser concretizado, fato endossado pelo presidente do Legislativo, Djalma Bastos (PSD).

A situação das sucatas de carros em João Monlevade está crítica e já foi alvo de denúncias por diversas vezes na Câmara de Vereadores. Além de obstruírem a passagem de pedestres, sucatas de veículos podem se tornar criadouro ideal do mosquito Aedes aegypt – transmissor de doenças como a doenças, zika e chikungunya.

Com a assinatura do convênio, além de recolher as sucatas, o município terá mais instrumentos para começar a aplicar multas de trânsito. Na prática, a prefeitura passa a ter acesso ao banco de dados de condutores e infratores, um dos passos para as autuações. Ao assumir essa tarefa, a cidade receberá um aporte maior do que arrecadado hoje com infrações de trânsito.