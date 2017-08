Prefeitura Catas Altas abre inscrições para Programa Você na Universidade

A Prefeitura de Catas Altas abre hoje, dia 14 de agosto,as inscrições para participação no “Programa Você na Universidade”. Os interessados terão até o dia 25 de agosto para preencher o formulário na Casa do Professor, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

De acordo com o programa, os estudantes do ensino superior terão direito à uma bolsa mensal no valor de R$ 800 para ajudar no custeio das despesas. Além do auxílio para quem já começou o curso, o projeto tem a intenção de incentivar os jovens de escolas públicas que querem ter uma profissão, mas não têm condições de arcar com as despesas decorrentes de uma graduação privada.

Para pleitear o benefício, o aluno precisa estar cursando sua primeira graduação em um curso presencial; frequentar um curso que tenha duração mínima de seis semestres; ter concluído o ensino fundamental e médio na rede pública ou na rede particular, desde que com bolsa de estudo de 50%; ter frequentado a rede pública de ensino de Catas Altas por, pelo menos, 50% de sua vida escolar; comprovar renda per capita de, no máximo, um salário mínimo; não ser beneficiário de qualquer programa do Governo Federal voltado para a educação superior; entre outros critérios estabelecidos na Lei nº 550/2017.

Após a inscrição e verificação dos requisitos, serão selecionados cinco estudantes para receberem o benefício, preenchendo as vagas disponíveis para este ano.