Prefeitura de São Gonçalo promove palestra sobre vendas para mulheres empreendedoras

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Casa do Empreendedor, promove na próxima quinta-feira, 24, a palestra ‘Como vender com Segurança e reduzir a Inadimplência’. A atividade será realizada às 19h, no Centro Cultural.

Ministrada pelo consultor do Sebrae, especialista em finanças para micro e pequenas empresas, Ademir Souza da Silva, a palestra vai abordar informações e fornecer dicas para que as vendas a prazo ocorram com mais segurança.

A apresentação integra o cronograma de ações que visam capacitar as integrantes do “Damas de Negócio” -grupo de mulheres empreendedoras do município que objetiva promover a interação e a troca de experiências, além de incentivar as empreendedoras, fornecendo ferramentas para que elas possam fortalecer seus negócios.