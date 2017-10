Prefeitura distribui sementes de milho para produtores rurais e urbanos

A Prefeitura de Itabira está distribuindo 700 quilos de semente de milho, do tipo variedade para grão, aos produtores rurais e urbanos do município a fim de incentivar o plantio do cereal na região. Esta é uma das ações desenvolvidas pelo Governo Municipal para estimular novas alternativas de renda na cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), pasta responsável pelo fornecimento dos grãos, a ação busca ainda incentivar o cultivo agroecológico do milho, ou seja, sem utilização de agrotóxicos. As sementes podem ser adquiridas nas sedes da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), Emater e administrações distritais de Ipoema e Senhora do Carmo. Cada produtor rural poderá obter até 10 quilos do grão. Já aos munícipes urbanos será distribuído a quantidade máxima de 2 quilos por pessoa.

“O quilo tem o custo de R$ 1,00 ao interessado. O valor arrecadado será revertido ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável para que possamos adquirir novas sementes”, disse o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, William Sampaio Gazire.

São parceiros da iniciativa o Sindicato dos Produtores Rurais de Itabira e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3839-2262.

Vá lá:

SMAA – Rua Santana, 426, bairro Penha.

Emater – Rua Trajano Procópio, 10, bairro Pará.