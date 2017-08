Prefeitura incentiva criação de escolinhas de futebol e equipe de futsal

Depois de incentivar e determinar a criação de escolinhas de futebol em vários bairros da cidade, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), incentivou a criação de uma equipe de futsal adulto, visando futuras competições oficiais e amistosas, incluindo os Jogos do Interior de Minas 2018.

A equipe de futsal masculino para jovens e adultos já se prepara em treinamentos todas as quartas e sextas-feiras, no ginásio Li Guerra, no bairro República, sempre a partir das 18h30, estando aberto o espaço para atletas nascidos a partir do ano 2000.

Os treinamentos iniciaram-se no último dia 2, sob a orientação dos treinadores Antônio de Pádua e Helder Magalhães.