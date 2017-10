Prefeitura planeja decoração de natal voluntária

Este ano, o natal em Itabira não passará em branco. A decoração natalina “Laços de arte, cultura e fé” planejada pela Prefeitura de Itabira será inaugurada no dia 2 de dezembro.

Os enfeites, segundo Priscila Braga Martins da Costa, secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, já estão em produção por meio de parcerias e com mão de obra voluntária. “Nós estamos trabalhando com os Grupo de Mães, presidiários, Cras (Centro de Referência de Assistência) e com os funcionários da prefeitura. Temos em torno de oito entidades juntas neste trabalho”. Ainda segundo ela, a arte foi idealizada pela funcionária Sônia Guimarães e o processo de produção é liderado por uma comissão. “Mais de mil voluntários estão fazendo crochê, inclusive eu, para enfeitar as nossas árvores”, estimou.

A proposta, de acordo com Priscila Braga, foi criar uma decoração para a comunidade desenvolver junto com a Prefeitura. “A intenção é valorizar tricô, crochê e bordados para embelezar a cidade. Mas, além de surpreender pelo fato de ficar bonito, nossa ideia é usar menos luz e mais trabalho manual com a participação das pessoas”.

Locais

Serão enfeitados o Largo do Batistinha, o “paredão” da rua Tiradentes e as praças Acrísio Alvarenga e Nico Rosa, todos na região central da cidade. De acordo com Priscila Braga, devido a extensão da avenida João Pinheiro, “não temos estrutura e nem tempo para produzir os enfeites”, concluiu a secretária.