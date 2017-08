Prefeitura, PM e comerciantes definem projeto de câmeras em Monlevade

Tweet no Twitter

Acontece hoje, sexta-feira, 18, às 18h30, na sede da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de João Monlevade, uma reunião que deverá definir o projeto para a implantação do sistema de segurança eletrônica por câmeras na cidade. O encontro deverá contar com presenças de representantes da Prefeitura, da CDL, da Polícia Militar e comerciantes do município.

Possivelmente, a Prefeitura deverá assumir os custos de manutenção de internet, computadores e o sistema da central de vigilância, que deverá ser instalada na sede da Polícia Militar, além arcar com os custos de implantação das câmeras que serão instaladas nas entradas e saídas da cidade. Já a Polícia Militar ficará responsável por todo o monitoramento das câmeras. A CDL e alguns comerciantes deverão arcar com os custos de implantação de algumas câmeras que serão instaladas no centro comercial de Carneirinhos.

O custo estimado para implantação de todo o projeto deverá girar em torno de R$150 mil. A previsão é de que o projeto seja implantado até o final deste ano.