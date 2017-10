Prefeitura promove atividades do Outubro Rosa em João Monlevade

Em alusão ao Outubro Rosa, numa campanha de valorização da saúde da mulher, a Equipe de Saúde da Família do Posto de Saúde Padre Hildebrando, do bairro Vila Tanque, promoverá nesta terça-feira, 24, a partir das 13h30, no próprio posto de saúde, o Momento Mulher, com esmaltação e corte de cabelo, com a participação da equipe do Instituto Embelleze e da design de sobrancelhas, Suellen Santos.

Haverá também limpeza de pele e demonstração de produtos, com Danielly Cristina, consultora de beleza da Mary Kay; e Ginástica Laboral, ministrada pelo fisioterapeuta Thiago Landin. Na quarta-feira, 25, acontece o Cine Rosa com Pipoca, às 13h30, no auditório da Faculdade DOCTUM.

Já na quinta-feira, 26, a partir das 14h, na Praça do Povo, em Carneirinhos, acontecem apresentações artísticas, vacinação, testes rápidos para diagnóstico de doenças infectocontagiosas, orientações e atenção à saúde da mulher.

A realização é da Prefeitura de João Monlevade, em parceria com a Associação por Amor e outras entidades civis.