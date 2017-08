Prefeitura tenta estreitar relações com a Cenibra em prol do desenvolvimento do município

A Prefeitura de Catas Altas e a Câmara se reuniram com representantes da Cenibra, para tentar estreitar as relações em prol do desenvolvimento do município.

Na ocasião, foram feitos alguns questionamentos à empresa sobre sua atuação na cidade, contrapartidas que ela oferece, atividades que vem desenvolvendo, diversificação da economia, geração de empregos, preservação do meio ambiente, entre outros esclarecimentos.

“Esse foi um momento de extrema importância, visto que o município nunca teve esse contato próximo com a Cenibra. Foi útil para entendermos o lado da companhia, mas, também para ela conhecer as nossas demandas enquanto município. Essa parceria, sendo bem-alinhada, só trará benefícios para a população”, explicou o prefeito José Alves Parreira.

Durante a reunião, foi solicitada à Cenibra que ela apresente à comunidade estudos de impacto ambiental e socioeconômico, o que a empresa se comprometeu a fazer, prontamente.

Estiveram presentes no encontro, além do prefeito e de representantes da prefeitura, os vereadores Vanda Lúcia Gomes, Nilma Arcanjo de Paulo Lima, Vander Geraldo de Oliveira e Ronaldo Bento Martins; a Relações com a Comunidade da Cenibra, Deise Santiago; o representante da Cenibra em Santa Bárbara, Claudio Magalhães; e a responsável pelo Instituto Cenibra e Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, Leida Horst.