Presidente da Câmara vai à Assembleia Legislativa discutir situação do Judiciário

Reforçando a iniciativa e o empenho do Poder Legislativo de buscar soluções para o cenário do Judiciário no município, o presidente da Câmara Municipal de Barão de Cocais, Leonei Pires, esteve, na manhã desta quinta-feira (17), na Assembleia Legislativa do Estado. Ele se reuniu com o deputado estadual Tiago Ulisses de Castro e Oliveira (PV).

Apresentando um ofício ao parlamentar, o vereador requisitou um esforço junto aos órgãos competentes para que um novo juiz seja designado para a Comarca da cidade o quanto antes. O deputado se comprometeu a atender ao pedido do presidente do Legislativo cocaiense, intermediando uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Herbert Carneiro.

O cenário

No último mês de julho, a Câmara promoveu um encontro entre representantes da OAB no município, do Poder Executivo, funcionários do Fórum e advogados atuantes na Comarca.

Com a licença-saúde e licença-maternidade da juíza designada para Barão de Cocais, cuja previsão de retorno é para o início do próximo ano, o cenário vem despertando a preocupação de autoridades locais. Teme-se o acúmulo excessivo de processos e maiores prejuízos para a comunidade cocaiense.