Presídio feminino de Rio Piracicaba celebra o “Dia do Servidor” com evento na unidade

O Presídio Feminino de Rio Piracicaba promoveu na última quarta-feira (25), um evento para homenagear os servidores que atuam na unidade, pelo “Dia do Servidor”, celebrado no dia 28 de outubro.

Segundo a diretora geral da unidade, Mariuce dos Anjos Gonzaga, que idealizou o encontro, o objetivo da homenagem foi ressaltar a Valorização do Servidor.

O evento teve início as 09h da manhã com uma palestra motivacional da Psicóloga do Município de Rio Piracicaba, Maria Antônia Drumond, com o tema: “Relacionamento Interpessoal e Qualidade de vida “.

Além das agentes e funcionários do Presídio, estiveram presentes representante do poder executivo, legislativo, judiciário, de Rio Piracicaba e João Monlevade, diretores de Unidade Prisional de Abre Campo, Leandro Freitas, CERESP de Ipatinga Marilton Carlos Gonzaga, da Assessoria Regional de Inteligência, Márcio José Carvalho e imprensa local.

Mariuce dos Anjos agradeceu aos parceiros da Unidade na realização do evento.

A solenidade contou com um show de músicas com os servidores do CERESP de Ipatinga, Analista Executivo Odontológico, Andre André Luiz de Oliveira e Agente de Segurança Penitenciário, Manoel Soares Júnior.

Ao final, antes do a servir o almoço, com objetivo descontrair todos do evento, a psicóloga Maria Antônia proporcionou uma dinâmica através de um “Abraço Coletivo”.

Foi servido um almoço com direito a um bolo de aniversário com emblema do sistema prisional e bombons como sobremesa. Foi entregue brindes e lembrancinhas aos participantes.