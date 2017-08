Preso suspeito de tentativa de homicídio em Coronel Fabriciano

Durante operação desencadeada na manhã de hoje (17), policiais civis em Coronel Fabriciano cumpriram o mandado de prisão contra Lucas Ismeia de Araujo, de 34 anos, em virtude do suposto envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 20 de junho deste ano, na cidade de Antonio Dias.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar foi arrecadada pela Polícia Civil uma arma de fogo calibre 380, juntamente com três carregadores e 51 munições. As investigações apontam que Lucas cometeu o crime contra Glória da Conceição de Sá, de 52 anos, devido a uma disputa de terras que está ocorrendo entre os envolvidos, por causa de um processo judicial cujo objeto é uma partilha de herança. As investigações prosseguem, uma vez que na execução do crime Lucas supostamente teve o auxílio de um comparsa que ainda não foi identificado.

O preso se encontra recolhido no Sistema Prisional, à disposição da Justiça.