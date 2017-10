Procurando emprego? Há vagas em Itabira

A Prefeitura de Itabira divulgou na terça-feira (23) o edital 01/2017 do processo seletivo simplificado, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e organizado pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). Ao todo, são oferecidas 96 vagas com oportunidade de atuação nas secretarias municipais de Saúde (SMS), Administração (SMA) e Ação Social (SMAS). A contratação dos profissionais é temporária.

De acordo com o edital, são disponibilizadas vagas para níveis fundamental, médio e superior, de ampla concorrência e para pessoas com deficiência. Os salários oferecidos estão entre R$ 937,00 e R$ 2.097,67. Além da remuneração, alguns cargos contam ainda com benefícios como abono (Lei Municipal 4430/2011), 1/3 de extensão de jornada e Prêmio Pró-Família. A carga horária da maioria dos cargos varia entre 30h e 40h semanais.

Ainda de acordo com o edital, este processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública. As inscrições estão abertas desde a última terça-feira (24) e seguem até as 20h do dia 14 de novembro, no endereço eletrônico da Fundep (www.gestaodeconcursos.com.br). Será cobrada taxa de inscrição de R$ 40,00 para cargos de nível fundamental, R$ 65,00 (nível médio/técnico), R$ 85,00 (nível superior) e R$ 105,00 (nível superior médico de PSF e médico perito).

O processo seletivo será composto de prova objetiva de múltipla escolha, caráter eliminatório e classificatório, previstas para o dia 3 de dezembro deste ano, no turno da tarde (com duração de três horas), em Itabira. A confirmação da data da prova será divulgada no site da Fundep, com antecedência mínima de cinco dias.

Cargos disponíveis

Agente de Combate a Endemias (ACE), Agente de Serviços de Saúde/Auxiliar de Enfermagem, Agente de Serviços de Saúde/Auxiliar de Enfermagem PSF, Agente de Serviços de Saúde/Aux. Consultório Dentário (40h), Agente de Serviços de Saúde/Aux. Consultório Dentário (plantão), Técnico em Radiologia e Imagiologia, Técnico Superior em Saúde/Terapeuta Ocupacional, Técnico Superior em Saúde/Profissional de Educação Física, Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (40h), Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Plantão), Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Periodontista), Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Protesista), Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Endodontista), Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Buco-Maxilo), Técnico Superior em Saúde/Enfermeiro, Técnico Superior em Saúde/Enfermeiro PSF, Técnico Superior em Saúde/Nutricionista, Técnico Superior em Saúde/Nutricionista PSF, Técnico Superior em Saúde/Farmacêutico, Técnico Superior em Saúde/Psicólogo Clínico, Técnico Superior em Saúde/Fisioterapeuta, Técnico Superior em Saúde/Médico Veterinário, Médico PSF, Técnico Superior em Saúde/Assistente Social, Técnico Superior em Saúde/Cirurgião Dentista (Odontopediatra), Médico (na função Perito), Analista de Sistemas, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Assistente Social, Psicólogo.

Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no site da Prefeitura: www.itabira.mg.gov.br.