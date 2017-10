Professora Luciene Coura é homenageada na Câmara de Vereadores

A professora Luciene Coura foi agraciada na noite de ontem, 25, pela Câmara Municipal de João Monlevade com o Diploma de Honra ao Mérito. A honraria foi concedida pelo vereador Revetrie da Saúde (PMDB) frente aos relevantes serviços voluntários e sociais prestados por Luciene em prol do próximo.

Natural de Alvinópolis, Luciene veio para Monlevade aos 14 anos de idade. É formada em Administração e se especializou em Gestão Organizacional. Em 2010, Luciene iniciou sua carreira no setor educacional como tutora do Polo Centro Educacional Roberto Porto pela Unopar (Universidade Norte do Paraná) e professora do curso técnico em Administração também pelo Cerp.

Foi durante os planejamentos de aula que Luciene enxergou a oportunidade de fazer algo a mais, de desenvolver atividades com seus alunos a fim de que eles se tornassem profissionais diferenciados, tornando-se cidadãos solidários, comprometidos com a vontade de servir ao próximo. Dessa forma, Luciene deu início à realização de projetos sociais de acordo com as disciplinas aplicadas em sala de aula, beneficiando ao longo dos anos entidades como o Lar São José e Centros de Educação Infantil com a doação de fraldas, brinquedos, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

Em seu discurso, Luciene agradeceu a homenagem e disse estar orgulhosa de ver seu trabalho reconhecido. “O mérito não é apenas meu, mas de todos que me incentivaram e que estão juntos comigo nesta caminhada. Aos meus pais, irmãos, filhos, amigos, alunos e ex-alunos, colegas professores, obrigada pelo incentivo. Essa homenagem que aqui recebo também é de vocês”, declarou.

Autor da homenagem, o vereador Revetrie parabenizou Luciene pelo trabalho desenvolvido. “São de pessoas como você, Luciene, que se preocupam com o bem estar do próximo, que o mundo precisa. Vivenciamos tantas coisas ruins todos os dias e saber que podemos contar com o seu trabalho é gratificante. Parabéns pela pessoa que é”, destacou.