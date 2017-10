Progredir oferece 870 mil vagas em 50 cursos gratuitos on-line

As inscrições para os 50 cursos on-line gratuitos ofertados pelo Plano Progredir foram prorrogadas até 3 de novembro. No total, serão oferecidas 870 mil vagas para integrantes do Cadastro Único com mais de 15 anos. A formação técnica faz parte do Pronatec Oferta Voluntária e, para participar, é necessário se cadastrar no Portal Progredir. Com o cadastro, já é possível escolher um curso e fazer a pré-matrícula.

Os cursos que vão oferecer mais vagas, com mais de 19,2 mil oportunidades cada, são: assistente administrativo, representante comercial, vendedor, recepcionista, agente comunitário de saúde e operador de caixa.

O Pronatec Oferta Voluntária oferece cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. As instituições que ministram as aulas oferecem o serviço de forma voluntária, ou seja, não recebem repasses financeiros do governo.

Com o Plano Progredir, pessoas inscritas no Cadastro Único, em especial as que participam do Bolsa Família, têm mais acesso à qualificação, emprego e renda. O objetivo, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, é fazer com que as famílias de baixa renda conquistem autonomia e melhores condições de vida. “Quem está no Bolsa Família precisa e quer progredir na vida. Temos que oportunizar a essas famílias um futuro melhor, por isso, criamos este conjunto de ações”, afirmou.

Para valorizar iniciativas municipais de geração de emprego e renda, o MDS também terá uma premiação específica. O Prêmio Progredir irá escolher as melhores propostas de inclusão produtiva de cada região do País. O edital deverá ser lançado em breve.