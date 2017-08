Protesto de caminhoneiros continua pelo 2º dia em João Monlevade

Caminhoneiros mantêm nesta quarta-feira (2) os protestos nas estradas mineiras contra o aumento dos combustíveis. Há ponto de bloqueio a veículos de carga em João Monlevade (BR-381), segundo a Polícia Rodoviária Federal. O Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) diz que o ato ocorre por tempo indeterminado.

De acordo com a PRF, em alguns trechos os motoristas permitem a passagem de veículos de passeio e de ônibus, impedindo apenas o trânsito de caminhões e carretas. Em outros, porém, os manifestantes interditam totalmente a rodovia.

Na BR-040, os manifestantes impedem parcialmente a passagem de veículos nos kms 602 e 607, ambos em Congonhas; no km 466, em Sete Lagoas; no km 511, em Ribeirão das Neves, e no km 627, em Conselheiro Lafaiete. Na BR-251, em Francisco Sá, aproximadamente 200 caminhoneiros também protestam na rodovia nesta quarta-feira. No fim da noite de terça-feira (1º), houve interdição no km 413 da BR-262, em Igaratinga.

Outros pontos interditados na manhã desta quarta (2) foram o Km 480 da BR-365, em Patrocínio, o Km 504 da BR-251, em Montes Claros (onde veículos pequenos e de emergência passam pelo acostamento), no Km 201 da BR-050, em Uberaba, e o Km 369 da BR-262, em Juatuba.

Confira a lista dos pontos de bloqueio divulgada há pouco nas redes sociais:

⛔BR 040 Km 466, Sete Lagoas/MG. Pista totalmente interditada sentido sul. No sentido norte faixa da direita ocupada, faixa da esquerda liberada para automóveis e ônibus.

⛔BR 040 Km 511, Ribeirão das Neves/MG. Trânsito totalmente interditado nos dois sentidos.

⛔BR 040 Km 602, Congonhas/MG. Pista totalmente interditada nos dois sentidos.

⛔BR 365 Km 480, Patrocínio/MG. Pista totalmente interditada com queima de pneus. Veículos pequenos, carga viva, ônibus e demais casos emergência passando pelo acostamento.

⛔BR 251 Km 504, Montes Claros/MG. Pista interditada nos dois sentidos. Veículos pequenos e emergências passando pelo acostamento.

⛔BR 050, km 201, Uberaba/MG. Pista totalmente interditada sentido sul às 10h40 de 02 AGO 2017.

⛔BR 381 Km 361, João Monlevade/MG. Trânsito interditado para veículos de carga às 10h40 de 02 AGO 2017.

⛔BR 262, Km 369, Juatuba/MG. Informação de trânsito interditado às 10h40, viatura em deslocamento para o local.

✅BR 050 Km 81,5, Uberlândia. Trânsito liberado às 16h41 de 01 AGO 2017 após atuação da PRF.

✅BR 040 Km 45, Paracatu. Trânsito liberado às 11h30 de 01 AGO 2017 após atuação da PRF.

✅BR-040 Km 627, Conselheiro Lafaiete /MG. Trânsito liberado às 4h40 de 02 AGO 2017 após atuação da PRF.

✅BR-040 Km 721, Barbacena/MG. Trânsito liberada às 20h00 de 01 AGO 2017 após atuação da PRF.

✅BR 381 Km 518, Igarapé/MG. Trânsito liberado às 21h05 de 01 AGO 2017 após atuação da PRF.

✅BR 381 Km 617, Oliveira/MG. Trânsito liberado às 21h00 após atuação da PRF.

✅BR 262 Km 413, Igaratinga/MG. Trâsnsito liberado às 23h36 após atuação da PRF.

✅BR 365 Km 473, Patrocínio/MG. Trânsito liberado às 22h00 após atuação da PRF