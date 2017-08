São Gonçalo promove Campeonato Mineiro de Handebol

Tweet no Twitter

São Gonçalo do Rio Abaixo recebe nos dias 26 e 27 de agosto o Campeonato Mineiro de Handebol. As partidas ocorrem a partir das 8h, no Ginásio Poliesportivo Santa Efigênia (Patrimônio).

O evento esportivo vai reunir times de diversas cidades mineiras e do município para a disputa nas categorias adulto feminino, adulto masculino e juvenil masculino. Participam da competição equipes da Associação Esportiva de São Gonçalo do Rio Abaixo (Aesgra), de Itabira, de João Monlevade, de Alvinópolis, de Argirita e de Goianá.

Organizada pela Aesgra, a competição é uma realização da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Os vencedores do torneio serão premiados com troféu e medalhas.