Secretaria de Assistência Social de Catas Altas passa a se chamar Secretaria de Desenvolvimento Social

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Catas Altas teve sua nomenclatura alterada para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

O Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara no dia 16 de agosto e tem como objetivo a conscientização da comunidade, em especial dos usuários das políticas públicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de que o objetivo do serviço prestado é o desenvolvimento dos direitos e deveres socioassistenciais.

A mudança, porém, não irá afetar/excluir os programas e benefícios que já estão em andamento. “É apenas uma mudança de comportamento e visão. A intenção é focar no desenvolvimento e na capacitação da população. Inclusive, por conta da crise e da situação que o país tem enfrentado, nestes primeiros meses, a secretaria já entregou o dobro de cestas básicas do que foi entregue durante todo o ano passado”, explica o prefeito José Alves Parreira.

A alteração foi definida por unanimidade durante reunião do Conselho de Assistência Social do município em 1º de junho deste ano. Na ocasião, ficou acertado que a nova nomenclatura tem por propósito a conscientização sobre a Nova Política de Assistencial que visa a emancipação e desenvolvimento dos indivíduos. Além dos benefícios sociais, ela dispõe de um conjunto de serviços da política pública de assistência social de combate à pobreza e promoção do trabalho e da qualificação profissional.

Essa mudança, aliás, é uma tendência nacional. Várias cidades vizinhas à Catas Altas já adotam variações desta nomenclatura. Santa Bárbara utiliza, há muitos anos, o nome Desenvolvimento Social, Habitação e Emprego; em São Gonçalo é Trabalho e Desenvolvimento Social. Mariana usa o nome Desenvolvimento Social, e Ouro Preto, Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania.