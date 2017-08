Secretariado de Simone Carvalho tem primeira baixa

A equipe de secretários da prefeita Simone Carvalho (PSDB) teve a primeira baixa nesta semana. A secretária de administração, Maria das Graças Léles, a Lia, pediu exoneração do cargo de confiança dado pela chefe do Executivo.

Segundo o assessor de Comunicação da Prefeitura, Will Jony Gomes Nogueira, ela é servidora efetiva, com mais de 30 anos de serviços prestados na Administração Municipal e pediu para deixar o cargo de confiança. No entanto, ela continua trabalhando no Setor de Licitação. O assessor ainda informou que Lia pediu para sair, alegando motivos pessoais e que está prestes a se aposentar.

Quem assume a pasta é Maria do Socorro Silva Filgueiras, também funcionária de carreira da Prefeitura, na área administrativa do setor de saúde. Ela atuou como secretária adjunta de saúde no governo Teófilo Torres (PSDB). Maria do Socorro é graduada em Administração de empresas e especializada em Gestão Organizacional e Administração Hospitalar.

Outra mudança

O servidor de carreira e assessor especial da secretaria de Planejamento, Eduardo Bastos, assume interinamente a secretaria de Meio Ambiente, em virtude da licença da secretária da pasta, Fernanda Ávila. Ele deve ficar no cargo por seis mês.