Seminário marca início de projeto para Educação Infantil em Itabira

Nesta sexta-feira (27), acontecerá em Itabira o seminário de abertura do projeto “Educação Infantil em Itabira”. O evento é uma iniciativa da Fundação Vale em parceria com o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME). A concepção e o desenvolvimento do programa são de responsabilidade da organização não governamental Solidariedade França Brasil (SFB).

Com duração de quatro horas, o seminário vai reunir profissionais da educação infantil do município para o marco do início do projeto. De acordo com a SME, um dos objetivos do evento é proporcionar aos participantes uma reflexão sobre a importância deste segmento na educação, além de iniciar os procedimentos de diagnóstico da Educação Infantil em Itabira.

O projeto, que terá duração de um ano, busca contribuir para a promoção da qualidade do atendimento em Educação Infantil no município. Profissionais das unidades escolares, bem como creches e pré-escolas, são o público-alvo da iniciativa.

O evento será na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA), a partir das 8h.

Confira a programação:

8h – Credenciamento

8h30 às 9h30 – Mesa de abertura

9h30 às 10h15 – Mesa técnica (apresentação do projeto)

10h20 às 10h40 – Intervalo

10h40 às 11h25 – Procedimentos de diagnóstico

11h30 às 11h45 – Vídeo sobre o projeto

11h45 – Atividade de encerramento