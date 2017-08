SEPLAG realiza leilão de viaturas da PM em Ipatinga

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) promove na próxima quarta-feira, 23, de 9h às 12h, no 14º Batalhão da Polícia Militar, em Ipatinga, um leilão de veículos provenientes da administração pública. Foram colocados a disposição 106 lotes, que estão discriminados conforme edital, disponível no site: www.planejamento.mg.gov.br/leiloes.

Podem participar do certame pessoas físicas ou jurídicas. Os interessados devem fazer um cadastro prévio no site da SEPLAG, para posterior confirmação em uma das modalidades disponíveis. Porém, os interessados têm que comparecer no dia 22, no 14º BPM, para efetuar o credenciamento. Será disponibilizado ao participante do leilão, um código de identificação, pessoal e intransferível. A entrada no local da sessão de lances estará condicionada à apresentação deste número, com o documento de identificação oficial.

O período de visitação será nos dias 18, 21 e 22/08, de 08h às 12h e 14h às 18h, nas unidades que compõem a 12ª Região da Polícia Militar, nos municípios de Manhuaçu, Itabira, Caratinga, João Monlevade, Ponte Nova e Ipatinga, no 14º BPM, na Rua Gaivotas, nº662, no Bairro Vila Celeste, onde acontecerá o pregão. Há lotes com o lance mínimo de R$ 50.00 e outros de R$3.300,00.

Os bens arrematados deverão ser retirados do local de visitação nos dias 23,24,25,28,29 e 30 de agosto, de 8h às 12h e de 14h às 17h, em dias úteis. Caso não ocorra a retirada dos lotes, do dia 31/08 até 22/09, o arrematante pagará uma taxa de permanência, por lote arrematado, no valor de R$ 50,00 por dia. A partir do dia 25/09 será expedida uma declaração de abandono, caso o bem não seja retirado, o que ocasiona a perda de direito aos lotes arrematados, que serão reincorporados ao Patrimônio do Estado de Minas Gerais.