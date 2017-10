Servidores públicos comemoram o dia deles com chope e churrasco

O Dia do Servidor Público, celebrado amanhã (28), teve as comemorações antecipadas para esta sexta-feira (27) na Prefeitura de João Monlevade. Para celebrar, repartições públicas estão fechadas e só voltam a funcionar na próxima segunda-feira (30). Uma confraternização também vai marcar a data. Cerca de 850 pessoas participam de evento alusivo na Arena Esportiva, com chope, almoço, churrasco e sorteio de brindes.

Segundo a Prefeitura de João Monlevade a festa é realizada com apoio de parceiros que fizeram doações. O evento, segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, há anos não era celebrado pelo poder Executivo na cidade e foi resgatado em 2017, a partir de determinação da prefeita Simone Moreira (PSDB).

A Câmara de Vereadores também celebrou o dia do Servidor Público e ofereceu aos funcionários um almoço, ontem (26). Em nota divulgada pela Assessoria de comunicação do Legislativo consta que a comemoração não atrapalhou o andamento dos trabalhos do da Câmara. O preparo do almoço foi feito pelos próprios servidores, sem custo para a Casa.

Durante a reunião ordinária de anteontem (25), os vereadores parabenizaram os servidores públicos pelo seu dia.

Foi unânime a afirmação da qualidade e empenho dos trabalhos dos servidores do Legislativo monlevadense. Ainda em alusão à data, a Câmara ofertou na última semana uma capacitação, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aos servidores, vereadores e público em geral.

Para Djalma, a valorização do servidor é feita diariamente, por meio da infraestrutura disponibilizada para trabalhar, pelo reconhecimento da qualidade do serviço e pelas iniciativas dos vereadores em contribuir para um melhor ambiente de trabalho.

“Aprovamos recentemente um projeto de Lei que autoriza a Câmara Municipal a contratar plano de saúde em benefício de seus servidores e dependentes legais. São estas ações que representam nossa valorização. A Câmara de João Monlevade é referência pelos projetos desenvolvidos pela Casa. E parte disto se dá pela qualidade do trabalho dos nossos servidores, aos quais parabenizo”, reforçou o presidente.