Simone recebe membros do CMT e responde às reivindicações feitas no gabinete

Na última segunda-feira, 23, a prefeita de João Monlevade, Simone Carvalho Moreira (PSDB), recebeu em seu gabinete alguns representantes do CMT (Conselho Municipal de Transportes). Também participaram do encontro o chefe do Settran (Setor de Trânsito e Transportes), Brenno Lima, e os vereadores Toninho Eletricista e Vanderlei Miranda.

O presidente da Comissão do CMT, José Filgueiras Gonçalves, apresentou à prefeita algumas reivindicações que, segundo ele, há vários anos vêm sendo feitas ao poder público, mas sem uma resposta concreta. Ele agradeceu à prefeita por tê-los recebido no gabinete, salientando que poucas vezes tal gesto aconteceu na história de vários anos do Conselho de Transportes. Dentre as reivindicações do CMT estão: o recolhimento de carros velhos e carcaças das vias públicas; instalação de semáforo na esquina das ruas Gomes Batista e Louis Ensch, no bairro de Lourdes; e melhorara da fiscalização sobre os ônibus do Rota Escolar.

Na oportunidade, o membro do CMT, José Aureliano, agradeceu à prefeita pela execução de uma obra feita próximo à rua Espanha e Avenida Polônia, no Cruzeiro Celeste. Já o vereador Vanderlei Miranda disse que o que Simone fez em nove meses de governo, através do Settran, a administração anterior não fez em quatro anos. O vereador Toninho Eletricista ressaltou sobre a importância das reivindicações que estavam sendo apresentadas, as quais, uma vez concretizadas, representariam grande conquista em favor da comunidade.

Após ouvir as reivindicações, a prefeita Simone Moreira disse que, para se proceder à retirada de veículos em desuso e carcaças das vias públicas, é preciso aguardar a assinatura do convênio com o Detran/MG, e que, até o final de novembro, o órgão estadual deverá liberar o convênio. Quanto aos semáforos solicitados, a prefeita disse que os mesmos já foram adquiridos e deverão ser instalados em breve. Ela disse também que já determinou ao Settran que intensifique a fiscalização não somente com relação ao Rota Escolar, mas também quanto a todos os aspectos que envolvam o trânsito no município.