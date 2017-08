Sinval Dias, Vanderlei Miranda e Thiago Titó serão agraciados com a “Medalha Alferes Tiradentes”

Os vereadores Sinval Jacinto Dias (PSDB), Vanderlei Cardoso Miranda (PR) e Thiago Araújo Moreira Bicalho (Titó – PDT) serão agraciados com a “Medalha Alferes Tiradentes”. Os três foram escolhidos como os parlamentares mais atuantes no município de João Monlevade por meio de pesquisa realizada pelo Instituto Tiradentes.

A pesquisa é feita pelo sistema SENTIO, por telefone, sendo elaborada uma pergunta com os nomes de todos os vereadores dos municípios. Dessa forma, o cidadão escolhe pelo próprio telefone o vereador mais atuante.

Com o objetivo de garantir a lisura do processo, o Instituto Tiradentes possui um banco de dados com mais de 120 milhões de telefones de todo o Brasil. Dependendo da quantidade de habitantes de cada cidade, conforme a probabilidade proporcional ao tamanho apontada pelo IBGE, são sorteados pelo computador entre 70 e 1.500 números de telefone para participar da pesquisa. O objetivo é que os resultados representem a situação da população dos municípios.

Sinval Dias será condecorado com a medalha de ouro (122 votos), Vanderlei Miranda com a medalha de prata (115 votos) e Thiago Titó com a medalha de bronze (102 votos).

A Medalha Alferes Tiradentes é conferida somente após criteriosa seleção de parlamentares com aprovação na mencionada pesquisa e que possuam ilibada idoneidade moral e relevantes serviços prestados em prol da comunidade.

A comenda será entregue na sessão solene de encerramento do 115º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais. O evento será realizado nos dias 24 e 25 de agosto, no auditório do Clube do Automóvel de Minas Gerais, em Belo Horizonte.