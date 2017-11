Carros abandonado, sucatas e materiais de ferro velho estão por toda a parte em João Monlevade. O problema é antigo e já foi alvo de críticas e denúncias por diversas vezes na Câmara de Vereadores e, mais uma vez voltou à pauta de discussões. Além de obstruírem a passagem de pedestres, sucatas de veículos podem se tornar criadouro ideal do mosquito Aedes aegypt – transmissor de doenças como a doenças, zika e chikungunya.

O vereador Vanderlei Miranda (PR) pontuou sobre o assunto durante a reunião da Câmara Municipal dessa semana e lamentou a situação. “As sucatas estão insuportáveis. João Monlevade está virando terra de ninguém e esperamos que o Executivo tenha pulso firme para acabar com essa situação. Não podemos deixar como está porque só aumenta e prejudica as pessoas”, falou.

Miranda apontou também que o problema das sucatas de veículo nas ruas tem intensificado nos últimos meses na cidade devido a donos de oficinas mecânicas arrematem os materiais em leilões e não terem onde armazenar as peças. “Eles compram e por falta de lugar para guardar, colocam na rua”, disse.

O parlamentar lembrou ainda que a Prefeitura, desde o início do ano, estuda convênio para que o Setor de Trânsito e Transportes (Settran), se credencie junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) para recolher os veículos velhos e sucatas abandonadas pelas ruas da cidade. As conversas estão avançadas e, após assinado convênio, não haverá necessidade da intervenção da Polícia Militar e do registro de um Boletim de Ocorrências, como é feito atualmente, para recolher os materiais. Isso porque João Monlevade possui o Jari, o pátio credenciado e os agentes de trânsito. Dessa forma, o Settran, pode acionar o pátio para fazer o recolhimento do veículo abandonado.

O presidente da Câmara, Djalma Bastos (PSD), comentou que vai marcar um encontro com a administração municipal para que o Legislativo e o Executivo possam trabalhar juntos na questão.