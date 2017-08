Terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017 está disponível a partir de hoje

A Receita Federal paga nesta terça-feira (15) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Ao todo, mais de 2 milhões de contribuintes vão receber o crédito na conta.

Segundo o Fisco, serão pagos R$ 2,8 bilhões. O lote multiexercício também contempla restituições residuais de 2008 a 2016. Com essas restituições, o crédito soma R$ 3 bilhões.

O dinheiro fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, vai precisar pedir pela internet, por meio de um formulário eletrônico. Caso o valor não seja creditado, o cidadão deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001, para capitais, ou 0800-729-0001 para as demais localidades.

Há ainda um número exclusivo para deficientes auditivos, que é o 0800-729-0088. Para o contribuinte saber se está na lista, é só acessar a página receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone, no número 146.

Na internet, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há alguma inconsistência de dados. Nesse caso, o cidadão pode fazer a autorregularização, por meio de uma declaração retificadora.