Trecho duplicado da BR-381 deve ser liberado nas próximas semanas

A BR-381 poderá ter seus primeiros trechos duplicados liberados para motoristas nas próximas semanas. De acordo com matéria veiculada pelo o jornal Estado de Minas, a Empresa Construtora Brasil (ECB) planeja a conclusão dos sete quilômetros de pista entre os trevos de Barão de Cocais e Itabira nas próximas semanas. A duplicação da estrada foi anunciada a sete anos pelo Governo Federal.

A EBC prevê a liberação de trechos não contínuos da nova pista com o novo piso de concreto enquanto trabalha na restauração da pista atual. Os operários trabalham nesta semana em ações de drenagem para finalizar os trechos que serão entregues. A rodovia continuará como mão dupla até a conclusão na reforma da pista existente.

O trecho previsto para ser liberado representa 2% dos 303 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Ele faz parte do lote 7 do projeto de duplicação. São 37,5 quilômetros entre o rio Una, na divisa entre São Gonçalo do Rio Abaixo e Barão de Cocais, até o trevo de acesso à MG-435, em Caeté. Esse lote é o que tem obras mais avançadas, com 49,28% dos trabalhos concluídos, segundo o movimento Nova 381.

Além do lote 7, o único trecho que também está em obras é o 3.1, entre o trevo de acesso para a MG-320, em Jaguaraçu, e o ribeirão Prainha. Esse lote foi recém-iniciado e tem pouco mais de 1% das obras concluídas. As duas frentes são tocadas pela ECB. Outros dois lotes, o 3.2 e o 3.3, que dizem respeito a construção de túneis, já estão finalizados. Os demais seis lotes estão paralisados.

Pressão

Com poucas verbas para a retomada da maior parte da duplicação, políticos e empresários mineiros se organizaram em defesa da duplicação pressionaram o Governo Federal para liberar recursos e finalizar os trechos em que as obras começaram. Para 2017, foram reservados R$ 340 milhões para a conclusão do lote 7, entre o trevo de Itabira e o município de Caeté, e as obras de ligação nos túneis entre Nova Era e Antônio Dias. (Bom Dia).