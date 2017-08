UAB bate recorde de inscritos em João Monlevade

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), polo João Monlevade abriu inscrições para 40 vagas para o curso de Pedagogia na modalidade Educação a Distância (EAD). O número de inscritos, segundo a coordenadora do polo na cidade, Érica Valadares Cotta, chegou a 868, perfazendo média de 21,7 candidatos por vaga. O resultado da seleção, que leva em conta a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será divulgado na próxima quinta-feira (17).

“Tivemos uma demanda bem acima dos demais polos participantes nesse processo seletivo”, salientou a coordenadora da UAB.

O Polo de Apoio Presencial UAB João Monlevade, mantido pela Prefeitura Municipal de João Monlevade, iniciou suas atividades em 20 de novembro de 2007, com os cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Matemática. Nesses quase 10 anos de existência, foram 823 concluintes de cursos, contribuindo para com a formação e capacitação de profissionais de João Monlevade e região.

A prefeita de João Monlevade Simone Carvalho Moreira (PSDB) parabenizou toda a equipe da UAB João Monlevade, reafirmando que a instituição pode continuar contando com o apoio da Administração Municipal.