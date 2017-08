Vacinação antirrábica em João Monlevade começa no dia 26

A campanha de vacinação antirrábica será realizada em João Monlevade no dia 26 de agosto e no dia 2 de setembro, segundo informações da Prefeitura da cidade. Cães e gatos acima de três meses devem receber a dose e a administração municipal irá disponibilizar 22 postos para a vacinação, distribuídos pela cidade.

A vacina é importante porque controla a circulação de vírus da raiva nos caninos e felinos. Com a imunização é possível evitar a raiva humana que é praticamente 100% letal. Como o cão e o gato, também transmissores, são animais domésticos que vivem perto do ‘homem’, eles necessariamente devem ser vacinados, mesmo que as cadelas e gatas estejam prenhas e amamentando.

A vacinação é gratuita e acontece das 8h às 17h. Ao levar o animal, é preciso

conduzi-los com guias ou coleiras. Os animais mais bravos, devem ser levados com focinheiras para evitar ataques, principalmente porque estarão fora do ambiente deles. Já os gatos, devem ser levados dentro de sacos reforçados para facilitar a vacinação e evitar que eles arranhem ou machuquem alguém.

Confira a lista dos postos de vacinação:

DIA 26 DE AGOSTO DE 2017

1. Galpão Movimento Sem Casa – Estrela Dalva.

2. Centro Comunitário Promorar.

3. Centro Comunitário Nova Monlevade.

4. Centro de Saúde Laranjeiras.

5. Centro de Saúde Novo Cruzeiro.

6. Centro de Saúde Santo Hipólito.

7. Centro Social Urbano – Loanda.

8. Escola Estadual João XXIII – Loanda.

9. Escola Municipal Monteiro Lobato – Novo Cruzeiro.

10. Igreja ao lado do Núcleo Comunitário Sion.

11. Centro Comunitário Palmares.

12. Centro Comunitário ao lado da igreja N. S. P. Socorro do Loanda

13. Igreja São Luiz de Montfort – Teresópolis.

14. Casa da Administração – Planalto.

15. Centro Comunitário Vera Cruz – (8h às 11h).

16. Conferência Santo Antônio – ABM – (13h às 17h).

DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017

1. CAT/SINE – Rosário.

2. Igreja N. Sra. Aparecida e São Geraldo – Belmonte.

3. Centro Comunitário Lucília.

4. Projeto Vida Nova – São João.

5. Centro Comunitário José Elói.

6. Centro Comunitário República.

7. Centro de Saúde Industrial.

8. Centro de Saúde Nova Esperança.

9. Centro de Saúde Padre Hildebrando – Vila Tanque.

10. CESP (Antiga ACM) – Lourdes.

11. Escola Estadual Rúmia Maluf. – Satélite

12. CESEC. – Santa Bárbara

13. Policlínica.

14. SESAMO – Baú

15. Centro Saúde Monlevade – Cento Industrial

16. Igreja São Bento – Cidade Nova.

17. Centro Comunitário Boa Vista.

18. Sede do Congado São Benedito.

19. Centro Comunitário do Santa Cruz – (8h às 11h).

20. Ponto Final Beira Rio – (8h às 11h).

21. Centro Comunitário do Jacuí – (13h às 17h).

22. Igreja do Pedreira – (13h às 17h).