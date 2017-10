Vereador critica serviço de asfaltamento na estrada de Pacas

Tweet no Twitter

Mais uma vez o vereador de João Monlevade, Thiago Araújo (Titó-PDT) criticou a má qualidade do asfalto de quatro quilômetros da estrada Pedro Dias Bicalho (estrada das Pacas), ligando João Monlevade a São Gonçalo.

O atraso para a entrega da obra também foi alvo de reclamações, já que a empresa responsável pelo serviço – a Engepav – deveria ter entregado o asfaltamento no mês de março deste ano, conforme ordem de serviço assinada em junho de 20016, quando os serviços começaram. Titó ressaltou o custo dos serviços, enfatizou que a obra custou cerca de R$ 1,2 milhão e faltam pouco mais de R$ 200 mil para serem pagos pela Prefeitura para a empresa.

O atraso na entrega da obra é justificado com termos aditivos de tempo. Num deles, a alegação foi a chuva e no outro demora em conseguir licença ambiental para prosseguir com o asfalto – já que seriam necessários desapropriação em terrenos para corte em taludes e desmonte de rochas.

“O asfalto é de grande importância, mas muita coisa precisa ser reparada antes da entrega da obra”, falou o vereador que esteve na estrada e fotografou vários pontos irregulares. Entre eles, Titó apontou erosão na pista, buracos e pinturas em locais com obra inacabada.

A Engepav foi notificada pela Prefeitura de João Monlevade quatro vezes devido a problemas na obra. Conforme os documentos, o serviço prestado é de inteira responsabilidade da empresa, que deve providenciar qualquer reparo que seja necessário dentro das normas técnicas. A notificação atesta ainda a empresa está sujeita a sanções legais caso não corrija os problemas.

O serviço de asfaltamento do trecho João Monlevade a São Gonçalo é aguardado há 20 anos pela comunidade do Nova Cachoeirinha, que também é beneficiada em partes. O caminho é usado ainda como rota alternativa à BR-381. Oito quilômetros e meio da estrada das Pacas já foi pavimentada pela administração de São Gonçalo do Rio Abaixo. Na época, foram gastos R$ 8.524.061,55.